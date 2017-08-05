Криштиану Роналду: Я хочу вернуться в АПЛ
Португальский форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду
заявил, что хочет вернуться в Англию.
«В Англии у меня никогда не было проблем с налоговой,
поэтому я хочу вернуться туда. Я всегда платил налоги. В Англии, в Испании – всегда платил. Я не могу ничего скрывать, с моей стороны это было бы глупо.
Я – открытая книга. Введите в Google мое имя, вы все найдете про меня, а журнал Forbes постоянно публикует информацию о
моих доходах», – приводит слова Роналду The Sun.
Напомним, прокуратура Испании возбудила дело в отношении
32-летнего игрока по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в
период с 2011 по 2014 год. Утверждается, что португалец использовал созданную в
2010 году «бизнес-структуру» с целью сокрытия своих реальных доходов.