Вадим Васильев: Мбаппе никогда не говорил, что хочет уйти из «Монако»

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев рассказал о ситуации с продлением контракта с французом Килианом Мбаппе.

«Килиан никогда не говорил, что хочет покинуть «Монако». Сейчас мы продолжаем вести переговоры по продлению контракта. Это не просто вопрос денег, тут все сложнее.

Мы бы хотели сохранить игрока, но на это требуется согласие обеих сторон», - приводит слова Васильева France Press.

Напомним, Мбаппе входит в сферу интересов мадридского «Реала», «Пари Сен-Жермен» и еще ряд топовых европейски клубов.