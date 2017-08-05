Илья Рубцов: На каждую игру выходим с хорошим настроем
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Нападающий молодежного состава «Локомотива» Илья Рубцов
после матча со «СКА-Хабаровском» (4:0) рассказал о задачах на сезон и о третьей
победе подряд.
«Мы тренируемся, стараемся. На каждую игру выходим с хорошим настроем. Не важно какой соперник: «СКА-Хабаровск» или ЦСКА – у нас всегда должны быть победы», - приводит слова Рубцова официальный сайт «Локомотива».
Матч
Локомотив (мол) - СКА-Хабаровск (мол) - 4:0 (1:0)
Голы
Галаджан 13 (1:0). Рубцов 56 (2:0). Игнатенко 81 (3:0). Рубцов 87 (4:0).
Судья:
Ян Бобровский (Россия)
Место и дата
04 августа 19:00, МСА Локомотив, Онлайн-трансляция
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