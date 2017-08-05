Илья Рубцов: На каждую игру выходим с хорошим настроем

Нападающий молодежного состава «Локомотива» Илья Рубцов после матча со «СКА-Хабаровском» (4:0) рассказал о задачах на сезон и о третьей победе подряд.

«Мы тренируемся, стараемся. На каждую игру выходим с хорошим настроем. Не важно какой соперник: «СКА-Хабаровск» или ЦСКА – у нас всегда должны быть победы», - приводит слова Рубцова официальный сайт «Локомотива».