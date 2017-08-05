Гацкан – лучший игрок «Ростова» в июле

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Футболисты «Ростова» в гостях переиграл «Анжи» в матче четвертого тура чемпионата России со счетом 1:0.

Гол Дядюна принес «Ростову» выездную победу над «Анжи» Футболисты «Ростова» в гостях переиграл «Анжи» в матче четвертого тура чемпионата России со счетом 1:0.