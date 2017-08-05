Гацкан – лучший игрок «Ростова» в июле
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
Болельщики «Ростова» выбрали лучшего футболиста прошедшего месяца.
По итогам голосований, которые проходили на официальном сайте клуба первое место занял капитан команды, полузащитник Александр Гацкан. На втором месте расположился защитник Миха Мевля, на третьем полузащитник Тимофей Калачев.
Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Гацкана 4 матча и 1 забитый гол.
Александр Гацкан - лучший игрок июля. Такой выбор сделали посетители официального сайта клуба. pic.twitter.com/fyIAn4VaxT— Football Club Rostov (@rostovfc) 5 августа 2017 г.
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