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Безопасность на матче «Зенит»-м – «Спартак»-м обеспечат 10 машин ОМОНа

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

На матче 4-го тура молодежного первенства между «Зенитом» и «Спартаком» будут усилены меры безопасности.

Встреча пройдет 5 августа в Петербурге на МСА «Петровский» и начнется в 12:00.

Напомним, после трех туров «Зенит»-м и «Спартак»-м не набрали ни одного очка, проиграв все матчи.

6 августа в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург» в рамках 4-го тура РФПЛ пройдет матч основных команд «Зенита» и «Спартака».

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