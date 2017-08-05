Безопасность на матче «Зенит»-м – «Спартак»-м обеспечат 10 машин ОМОНа

На матче 4-го тура молодежного первенства между «Зенитом» и «Спартаком» будут усилены меры безопасности.

Встреча пройдет 5 августа в Петербурге на МСА «Петровский» и начнется в 12:00.

Усиленные меры безопасности перед матчем молодежного первенства «Зенит» - «Спартак» A post shared by Советский спорт в СПб (@spbsovsport) on Aug 5, 2017 at 1:40am PDT

Напомним, после трех туров «Зенит»-м и «Спартак»-м не набрали ни одного очка, проиграв все матчи.

6 августа в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург» в рамках 4-го тура РФПЛ пройдет матч основных команд «Зенита» и «Спартака».