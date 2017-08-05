Роман Бабаев: Вероятно, сборная России будет играть на стадионе ЦСКА и в дальнейшем

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможном возвращении сборной России на стадион армейцев.

– Перед началом сезона на армейской арене прошла традиционная встреча с болельщиками, где вы ответили на ряд вопросов, связанных с функционированием домашнего стадиона красно-синих. Какие перемены произошли за это время?

– Появились два новых граффити с изображением Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева – тренеров, которые внесли большую лепту в успехи клуба. Были подкрашены некоторые элементы бетонной конструкции чаши, расширился ассортимент питания, улучшилась работа камеры хранения, ускорился выход со стадиона – после матча с «Локомотивом» арена опустела всего за пять-семь минут. Около юго-западной башни появилась фестивальная зона, насколько мне известно, болельщикам это нововведение очень понравилось. Разумеется, мы не останавливаемся на достигнутом – впереди много планов, как сделать наш стадион еще лучше.

– В июне на армейской арене дебютировала сборная России, сыгравшая вничью с чилийцами в товарищеском матче. Кроме того, национальная команда провела здесь несколько тренировочных занятий. В будущем она планирует вернуться на стадион ЦСКА?

– Да, поскольку в сборной остались очень довольны. Вероятно, команда будет играть у нас и в дальнейшем – скажем, товарищеские матчи, когда нет необходимости задействовать более вместительные стадионы. Отмечу, что и чилийцы дали очень высокую оценку нашей арене.