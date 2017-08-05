Юрий Семин: Сычеву рано рассчитывать на вызов в основную команду

Главный тренер «Локомотива» оценил возможность возвращение в московский клуб Дмитрия Сычева.

– Я видел игру Сычева. Да, в «Казанке» он смотрится неплохо, набирает форму. Но пока рассчитывать на вызов в первую команду ему рано. Вот если будет прибавлять, то подумаем... – цитируют Сёмина «Известия».

Напомним, Дмитрий Сычев начал сезон-2017/18 в составе клуба «Казанка», играющего в первенстве ПФЛ.