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Юрий Семин: Сычеву рано рассчитывать на вызов в основную команду

Источник:  «Известия»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» оценил возможность возвращение в московский клуб Дмитрия Сычева.

– Я видел игру Сычева. Да, в «Казанке» он смотрится неплохо, набирает форму. Но пока рассчитывать на вызов в первую команду ему рано. Вот если будет прибавлять, то подумаем... – цитируют Сёмина «Известия».

Напомним, Дмитрий Сычев начал сезон-2017/18 в составе клуба «Казанка», играющего в первенстве ПФЛ.

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