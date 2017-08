«ПСЖ» продал 10 тысяч футболок Неймара за сутки

Французский «Пари Сен-Жермен» продал 10 тысяч футболок нападающего Неймара всего за сутки после перехода форварда в клуб.

«Большинство из них стоило по 155 евро, однако основная часть прибыли, скорее всего, достанется техническому спонсору парижан Nike», - сообщил журналист Global Football Роб Харрис у себя в твиттере.

PSG sold 10,000 Neymar shirts on Friday (many costing €155 with his name) ... but Nike is likely to take the biggest cut of the sales