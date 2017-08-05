«ПСЖ» продал 10 тысяч футболок Неймара за сутки
Источник: Twitter.comКомментарии
Французский «Пари Сен-Жермен» продал 10 тысяч футболок нападающего Неймара всего за сутки после перехода форварда в клуб.
«Большинство из них стоило по 155 евро, однако основная часть прибыли, скорее всего, достанется техническому спонсору парижан Nike», - сообщил журналист Global Football Роб Харрис у себя в твиттере.
PSG sold 10,000 Neymar shirts on Friday (many costing €155 with his name) ... but Nike is likely to take the biggest cut of the sales— Rob Harris (@RobHarris) 5 августа 2017 г.
Ранее L’Equipe сообщил, что Неймар не поможет своей новой команде в матче первого тура чемпионата Франции против «Амьена».
Напомним, Неймар официально стал игроком «ПСЖ», подписав контракт на пять лет. Представители бразильца заплатили «Барселоне» сумму отступных в размере 222 миллионов евро.
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