Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит (мол)0 : 1Спартак (мол)
Футбол  Динамо- : -Амкар
Футбол  Астон Вилла- : -Халл Сити
Футбол  Уфа- : -Ахмат
Футбол  Крылья Советов- : -Волгарь
Футбол  Локомотив- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«ПСЖ» продал 10 тысяч футболок Неймара за сутки

Источник:  Twitter.comКомментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» продал 10 тысяч футболок нападающего Неймара всего за сутки после перехода форварда в клуб.

«Большинство из них стоило по 155 евро, однако основная часть прибыли, скорее всего, достанется техническому спонсору парижан Nike», - сообщил журналист Global Football Роб Харрис у себя в твиттере.

Ранее L’Equipe сообщил, что Неймар не поможет своей новой команде в матче первого тура чемпионата Франции против «Амьена».

Напомним, Неймар официально стал игроком «ПСЖ», подписав контракт на пять лет. Представители бразильца заплатили «Барселоне» сумму отступных в размере 222 миллионов евро. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вадим Васильев: Мбаппе никогда не говорил, что хочет уйти из «Монако»Вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев рассказал о ситуации с продлением контракта с французом Килианом Мбаппе.Леонарду Жардим: Мбаппе вернется в строй через две-три неделиГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о травме Килиана Мбаппе, которую француз получил в матче первого тура лиги 1 против «Тулузы» (3:2).Лига 1. 1-й тур. «ПСЖ» - «Амьен», «Сент-Этьен» - «Ницца» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей первого тура чемпионата Франции по футболу.Неймар не сыграет за «ПСЖ» в матче с «Амьеном»Новичок «ПСЖ» Неймар не поможет своей новой команде в матче первого тура чемпионата Франции против «Амьена». Об этом сообщают французские СМИ.Мбаппе получил травму в матче с «Тулузой»«Монако» обыграл «Тулузу» в матче первого тура чемпионата Франции. В этой игре травму получил нападающий монегасков Килиан Мбаппе.
Футбол
«СКА-Хабаровск» подписал сербского форварда Марковича
Футбол
Александр Бубнов: «Ахмат» наберет 12 очков из 12 возможных, но я не уверен в этом
Шахматы
Карякин сыграл вничью с Ароняном на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе
Футбол
Видео дня: Тьерри Анри забил мяч в кольцо с центра площадки
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Неймар
Неймарвсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости