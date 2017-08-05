Фовард «Ривер Плейта» Аларио попал в сферу интересов «Зенита»
Источник: Fichajes.netКомментарии
Нападающий «Ривер Плейта» Лукас Аларио попал в сферу
интересов «Зенита», сообщает Fichajes.
По информации издания, клуб из Санкт-Петербурга готов
заплатить за 24-летнего форварда 18 миллионов евро.
Напомним, в 30 матчах текущего сезона чемпионата Аргентины Аларио забил 12 мячей и отдал 4 результативных передачи. В сентябре прошлого года дебютировал в составе сборной Аргентины.
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