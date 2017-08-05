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СКА – «Куньлунь». Квартальнов и Ковальчук сыграют в первом звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на первый матч Sochi Hockey Open против «Куньлунь Ред Стар».

Ворота будет защищать Микко Коскинен, запасным голкипером заявлен Алексей Мельничук. 

Первое звено: Белов – Рундблад, Ковальчук – Квартальнов – Хохлачев;

Второе звено: Яковлев – Зуб, Широков – Коскиранта – Барабанов;

Третье звено: Гавриков – Херсли, Гусев – Тихонов – Карпов;

Четвертое звено: Рукавишников – Рыков, Мальцев – Комаров – Дергачев.

Напомним, матч между СКА и «Куньлунем» начнется в 13:00.

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