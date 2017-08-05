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Андрей Червиченко: Думаю, Пашалича приобрели на место Глушакова

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, какие позиции необходимо укрепить «Спартаку» перед Лигой чемпионов.

– Не секрет, что Денис Глушаков ведет непростые переговоры с клубом о новом контракте. Может ли этот момент повлиять на его игру?
– Прошедший сезон получился для Дениса феерическим, но, на мой взгляд, таких сезонов у него в карьере больше не будет. Возможно, для капитана будет даже лучше обернуть противостояние с руководством в свою пользу и красиво уйти. А другие клубы, помня о том, какой весомый вклад он внес в чемпионство «Спартака», вполне могут сделать Глушакову привлекательное предложение.

– Как оцениваете аренду красно-белыми Марио Пашалича у «Челси»? Способен ли он закрыть проблемную зону «Спартака» в центре поля?
– Думаю, его приобрели как раз на место Глушакова. Если Денис проведет еще пару матчей на посредственном уровне, хорват займет его место в центре поля. В таком случае карьера Глушакова может пойти на спад.

– Какие еще позиции необходимо укрепить «Спартаку» перед Лигой чемпионов?
– У красно-белых хронические проблемы в обороне. Сальваторе Боккетти способен порой выдать яркий матч, но не более. А молодым ребятам тренерский штаб сначала доверяет, как Илье Кутепову, а потом отправляет обратно в запас после ряда ошибок. Лучше бы уж дали наошибаться вдоволь.

Плюс у «Спартака» провисают края. Если в РФПЛ Дмитрий Комбаров ещё на что-то способен, то в Лиге чемпионов его действия будут казаться смешными. Александр Самедов, конечно, очень старательный и хороший футболист, но он уже не молод, и ему может не хватить физических кондиций, - рассказал Червиченко в интервью RT.

Напомним, что групповой турнир Лиги чемпионов стартует 12 сентября, а завершится 6 декабря. Жеребьевка этого этапа состоится 24 августа в Монако. «Спартак» как представитель седьмой страны в таблице коэффициентов УЕФА попал в состав первой корзины.

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