ЦСКА начал переговоры с «Гамбургом» по трансферу Уолласа
Источник: TuttomercatowebКомментарии
Футбольный клуб ЦСКА начал переговоры с «Гамбургом» по
трансферу Уолласа, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации издания, армейцы готовы заплатить за 22-летнего бразильца восемь миллионов евро.
Напомним, в прошлом сезоне в составе немецкого клуба бразилец принял участие в 11 матчах, забил один мяч и заработал 3 желтых карточки.
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