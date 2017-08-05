Футбольный клуб ЦСКА начал переговоры с «Гамбургом» по трансферу Уолласа, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, армейцы готовы заплатить за 22-летнего бразильца восемь миллионов евро.

Напомним, в прошлом сезоне в составе немецкого клуба бразилец принял участие в 11 матчах, забил один мяч и заработал 3 желтых карточки.

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