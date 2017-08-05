Роман Бабаев: По Головину предложений не получали – ни от «Челси», ни от «Арсенала»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы не получали предложений по трансферу Александра Головина.

– Александр Головин за короткий срок стал одним из лидеровЦСКА и сборной России. Между тем, летом ходили слухи об интересе к нему со стороны двух лондонских клубов, «Челси» и «Арсенала». Была ли тут хотя бы доля правды?

– Своей игрой, безусловно, Саша заслужил внимание скаутов ведущих клубов. В то же время официальных предложений мы не получали – ни от «Арсенала», ни от кого-либо еще.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что скауты лондонских «Арсенала» и «Челси» неоднократно посещали матчи ЦСКА и просматривали россиянина.

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