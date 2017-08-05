Геннадий Орлов: Мотивация у «Зенита» и «Спартака» будет запредельная

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о предстоящем матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

- Есть, конечно, проблемы перед игрой у «Зенита» и «Спартака». У обеих команд не совсем хорошая защита, но отличная атака, умелые нападающие. Голы точно будут в этом матче, но кто больше забьет - вот это вопрос. Защитники обеих команд будут ошибаться, в этом нет сомнений. Это будет соперничество двух атак.

Мотивация у обеих команд будет запредельная, противостояние Москвы и Санкт-Петербурга. К этому матчу надо относиться не как к военным событиям, а как к дружественной встрече. Пусть будет праздник футбола! – передает слова Орлова «Р-Спорт».

Напомним, что встреча пройдет в воскресенье, 6 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.