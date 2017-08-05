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«Динамо СПб» обыграло «Луч-Энергию» благодаря мячу Сарамутина

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 6-го тура ФНЛ «Динамо СПб» в гостях победило «Луч-Энергию» со счетом 2:1.

В составе петербуржцев по мячу забили Олег Власов и Валерий Сарамутин. У хозяев отличился Иван Хлебородов.

Напомним, после шести игр команда Александра Точилина набрала 13 очков и идет на третьем месте. Владивостокский клуб с четырьмя очками располагается на 19-й строчке.

Следующий матч «Динамо СПб» проведет 9 августа дома против нижегородского «Олимпийца», «Луч» в этот же день в гостях сыграет с «Тюменью».

Матч

Луч-Энергия - Динамо СПб - 1:2 (1:2)

Голы

Власов 37 (0:1). Хлебородов 41 (1:1). Сарамутин 45 (1:2).

Место и дата

05 августа 11:00, Динамо, Онлайн-трансляция

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