«Динамо СПб» обыграло «Луч-Энергию» благодаря мячу Сарамутина

В матче 6-го тура ФНЛ «Динамо СПб» в гостях победило «Луч-Энергию» со счетом 2:1.

В составе петербуржцев по мячу забили Олег Власов и Валерий Сарамутин. У хозяев отличился Иван Хлебородов.

Напомним, после шести игр команда Александра Точилина набрала 13 очков и идет на третьем месте. Владивостокский клуб с четырьмя очками располагается на 19-й строчке.

Следующий матч «Динамо СПб» проведет 9 августа дома против нижегородского «Олимпийца», «Луч» в этот же день в гостях сыграет с «Тюменью».