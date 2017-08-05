«Динамо СПб» обыграло «Луч-Энергию» благодаря мячу Сарамутина
В матче 6-го тура ФНЛ «Динамо СПб» в гостях победило «Луч-Энергию» со счетом 2:1.
В составе петербуржцев по мячу забили Олег Власов и Валерий Сарамутин. У хозяев отличился Иван Хлебородов.
Напомним, после шести игр команда Александра Точилина набрала 13 очков и идет на третьем месте. Владивостокский клуб с четырьмя очками располагается на 19-й строчке.
Следующий матч «Динамо СПб» проведет 9 августа дома против нижегородского «Олимпийца», «Луч» в этот же день в гостях сыграет с «Тюменью».
Матч
Луч-Энергия - Динамо СПб - 1:2 (1:2)
Голы
Власов 37 (0:1). Хлебородов 41 (1:1). Сарамутин 45 (1:2).
Место и дата
05 августа 11:00, Динамо, Онлайн-трансляция
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