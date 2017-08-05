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Стадион «Локомотив» переименован в «РЖД Арену»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Президент московского «Локомотива Илья Геркус объявил, что большая спортивная арена клуба и малая получили новые названия.

«Дорогие друзья! Близится День железнодорожника, праздник, который традиционно отмечается на нашем стадионе в первый выходной августа. В эти дни мы чествуем работников железнодорожной отрасли, наших преданных болельщиков, и стараемся порадовать их хорошей игрой.

Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название – «РЖД Арена». Малая спортивная арена получила название «Сапсан Арена».

Мы хотим подчеркнуть особую и неразрывную связь между ОАО «РЖД» и футбольным клубом «Локомотив». В год 95-летия клуба вспоминаем о том, что у истоков команды стояли железнодорожники. Отмечаем их вклад в славные победы «Локомотива». Наконец, благодарим за стадион – и этим достоянием мы обязаны железнодорожникам.

Поздравляем железнодорожников с профессиональным праздником! Добро пожаловать на «РЖД Арену» и «Сапсан Арену», – приводит слова Геркуса официальный сайт «Локомотива»

Напомним, в рамках четвертого тура «Локомотив» сегодня примет «СКА-Хабаровск», встреча начнется в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния. 

Матч

Локомотив - СКА-Хабаровск

Место и дата

05 августа 20:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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