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«Уфа» – «Ахмат». История противостояния

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в матче 4-го тура РФПЛ на стадионе «Нефтяник» «Уфа» примет «Ахмат».

Всего эти команды провели между собой 7 официальных встреч: две победы у «Уфы», одна ничья и четыре победы у «Ахмата», разница мячей – 10:5 в пользу грозненцев.

В Уфе команды провели три матча: две победы у грозненцев и одна у уфимцев.

Матч

Уфа - Ахмат

Место и дата

05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

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