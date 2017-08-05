«Уфа» – «Ахмат». История противостояния
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня в матче 4-го тура РФПЛ на стадионе «Нефтяник» «Уфа» примет «Ахмат».
Всего эти команды провели между собой 7 официальных встреч: две победы у «Уфы», одна ничья и четыре победы у «Ахмата», разница мячей – 10:5 в пользу грозненцев.
В Уфе команды провели три матча: две победы у грозненцев и одна у уфимцев.
Матч
Место и дата
05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция
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