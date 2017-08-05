«Уфа» – «Ахмат». История противостояния

Сегодня в матче 4-го тура РФПЛ на стадионе «Нефтяник» «Уфа» примет «Ахмат».

Всего эти команды провели между собой 7 официальных встреч: две победы у «Уфы», одна ничья и четыре победы у «Ахмата», разница мячей – 10:5 в пользу грозненцев.

В Уфе команды провели три матча: две победы у грозненцев и одна у уфимцев.