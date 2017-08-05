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Молодежная команда «Уфы» обыграла «Ахмат» и возглавила первенство

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче четвертого тура молодежного первенства России футболисты «Уфы» переиграли команду «Ахмата» со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Вячеслав Журавлев, реализовавший пенальти на седьмой минуте, Вячеслав Демин и Данила Емельянов, забившие на 63-й и 90-й минутах.

«Уфа» заработала 12 очков из 12 возможных и возглавляет таблицу первенства, а «Ахмат» расположился на восьмой строчке, имея в активе пять очков.

В следующем туре подопечные Альберта Лукманова 7 августа на выезде сыграют с «Амкаром», а грозненцы спустя два дня примут «Краснодар».

Матч

Уфа (мол) - Ахмат (мол) - 3:2 (0:0)

Место и дата

05 августа 10:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция

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