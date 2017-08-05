Молодежная команда «Уфы» обыграла «Ахмат» и возглавила первенство
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче четвертого тура молодежного первенства России
футболисты «Уфы» переиграли команду «Ахмата» со счетом 3:2.
В составе победителей голами отметились Вячеслав Журавлев,
реализовавший пенальти на седьмой минуте, Вячеслав Демин и Данила Емельянов,
забившие на 63-й и 90-й минутах.
«Уфа» заработала 12 очков из 12 возможных и возглавляет
таблицу первенства, а «Ахмат» расположился на восьмой строчке, имея в активе
пять очков.
В следующем туре подопечные Альберта Лукманова 7 августа на выезде сыграют с «Амкаром», а грозненцы спустя два дня примут «Краснодар».
Матч
Уфа (мол) - Ахмат (мол) - 3:2 (0:0)
Место и дата
05 августа 10:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
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