Молодежная команда «Уфы» обыграла «Ахмат» и возглавила первенство

В матче четвертого тура молодежного первенства России футболисты «Уфы» переиграли команду «Ахмата» со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Вячеслав Журавлев, реализовавший пенальти на седьмой минуте, Вячеслав Демин и Данила Емельянов, забившие на 63-й и 90-й минутах.

«Уфа» заработала 12 очков из 12 возможных и возглавляет таблицу первенства, а «Ахмат» расположился на восьмой строчке, имея в активе пять очков.

В следующем туре подопечные Альберта Лукманова 7 августа на выезде сыграют с «Амкаром», а грозненцы спустя два дня примут «Краснодар».