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Микаэль Брага: Все российские клубы должны проходить раунд плей-офф еврокубков

Источник:  Euro-Football.RuКомментарии

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф еврокубков.

- На мой взгляд, наиболее удачно жеребьевка сложилась для «Зенита». Потому что традиционно в последнее время российским клубам удаются встречи именно с голландскими командами, в отличие, например, от кипрских.

«Црвена Звезда» для «Краснодара» непростой соперник, но проходимый. ЦСКА повезло, что он оказался в числе сеяных и ему не попались «Ливерпуль», «Севилья» или «Наполи». Три ответные встречи пройдут в России, и это хорошее преимущество для «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА.

 Все российские клубы должны проходить раунд плей-офф. Более того, у каждого из них есть все, чтобы выиграть в этом сезоне Лигу Европы, - приводит слова журналиста портал  «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы «Зенит» сыграет против «Утрехта», «Краснодар» встретится с «Црвеной Звездой». Первые матчи состоятся 17 августа, ответные – 24 августа.

ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с «Янг Бойз» из Швейцарии. Первый матч пройдет 15 августа на «Стад де Сюисс» в Берне, ответный – 23 августа на «Арене ЦСКА» в Москве.

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