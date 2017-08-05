Александр Лесной: Судья – урод полный. Ни за что два крестика поставил

Российский толкатель ядра Александр Лесной обрушился с критикой на судью, обслуживающего квалификационные старты на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

– Судья – урод полный, просто мне две попытки засудил. Ни за что два крестика поставил. Первая попытка была хорошая, с ней я бы прошел квалификацию 100%. Сделал ее, подошел к (метателю диска) Вите Бутенко, который мне подсказывал. Потом поворачиваюсь - крестик. Сразу на табло не посмотрел, потому что был уверен - там за 20,50. Подхожу к судье, спрашиваю – за что? Он ничего не говорит. Я наорал на него, – приводит слова Лесного «Р-Спорт».

Добавим, что Лесной с результатом 19,67 метра не смог квалифицироваться в финал соревнований, заняв 26-е место. Финал в толкании ядра у мужчин пройдет в воскресенье.