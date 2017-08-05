Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит (мол)2 : 1Спартак (мол)
Футбол  Динамо- : -Амкар
Футбол  Астон Вилла- : -Халл Сити
Футбол  Уфа- : -Ахмат
Футбол  Крылья Советов- : -Волгарь
Футбол  Локомотив- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денис Попов: ЦСКА нужно со всей ответственностью подойти к «Янг Бойз», эта команда не подарок

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший игрок ЦСКА, ныне главный тренер майкопской «Дружбу» Денис Попов прокомментировал результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которой армейцам достался «Янг Бойз»

– На этом уровне нет слабых и сильных, - приводит слова Попова Euro-Football.ru. – Есть какие-то более-менее фавориты до игры, но во время матча все шансы уравниваются. И наоборот, когда ты думаешь, что сегодня выиграл, как правило, и начинаются проблемы.

– То есть, ЦСКА нужно со всей серьезностью отнестись к этому?
– Конечно, у них на кону Лига чемпионов. «Янг Бойз» - крепкая команда, она не подарок. Ни в коем случае. Последний шаг он самый трудный. Надо со всей ответственностью подойти, и, дай бог, все будет нормально.

– Все же повезло ЦСКА, что он был сеяным и избежал попадания на «Ливерпуль» или «Наполи»?
– Большой разницы нет. Это все относительно. Когда начинаешь искать легкие пути и думаешь, что здесь полегче будет, а там потяжелее - бывает зеркально отражает. Там, где сильный соперник, и настраиваться не надо, все само собой. А когда якобы соперник слабее, опять же, это все якобы. Потом когда начинается игра, а поле и мяч одинаковы для всех, там все может быть.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Микаэль Брага: Все российские клубы должны проходить раунд плей-офф еврокубковИтальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф еврокубков.Роман Бабаев: По Головину предложений не получали – ни от «Челси», ни от «Арсенала»Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы не получали предложений по трансферу Александра Головина.ЦСКА начал переговоры с «Гамбургом» по УоласуФутбольный клуб ЦСКА начал переговоры с «Гамбургом» по трансферу Уоласа, сообщает Tuttomercatoweb.Роман Бабаев: Вероятно, сборная России будет играть на стадионе ЦСКА и в дальнейшемГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможном возвращении сборной России на стадион армейцев.Вратарь «Тамбова» Смирнов на просмотре в ЦСКАЦСКА просматривает голкипера «Тамбова» Олега Смирнова. Об этом сообщает официальная страница «Тамбова» «Вконтакте».
Футбол
«Зенит»-м обыграл «Спартак»-м и одержал первую победу в сезоне
Легкая атлетика
Александр Лесной: Судья – урод полный. Ни за что два крестика поставил
Футбол
«Уфа» – «Ахмат». История противостояния
Футбол
Стадион «Локомотив» переименован в «РЖД Арену»
все новости
Янг Бойз
Янг Бойзкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Денис Попов
Денис Поповвсе новости