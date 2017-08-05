Денис Попов: ЦСКА нужно со всей ответственностью подойти к «Янг Бойз», эта команда не подарок
Бывший игрок ЦСКА, ныне главный тренер майкопской «Дружбу»
Денис Попов прокомментировал результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги
чемпионов, по итогам которой армейцам достался «Янг Бойз»
– На этом уровне нет слабых и сильных, - приводит слова
Попова Euro-Football.ru. – Есть какие-то более-менее фавориты
до игры, но во время матча все шансы уравниваются. И наоборот, когда ты
думаешь, что сегодня выиграл, как правило, и начинаются проблемы.
– То есть, ЦСКА нужно
со всей серьезностью отнестись к этому?
– Конечно, у них на кону Лига чемпионов. «Янг Бойз» - крепкая команда, она не подарок. Ни в коем случае. Последний шаг он самый трудный. Надо со всей ответственностью подойти, и, дай бог, все будет нормально.
– Все же повезло
ЦСКА, что он был сеяным и избежал попадания на «Ливерпуль» или
«Наполи»?
– Большой разницы нет. Это все относительно. Когда начинаешь искать легкие пути и думаешь, что здесь полегче будет, а там потяжелее - бывает зеркально отражает. Там, где сильный соперник, и настраиваться не надо, все само собой. А когда якобы соперник слабее, опять же, это все якобы. Потом когда начинается игра, а поле и мяч одинаковы для всех, там все может быть.