Денис Попов: ЦСКА нужно со всей ответственностью подойти к «Янг Бойз», эта команда не подарок

Бывший игрок ЦСКА, ныне главный тренер майкопской «Дружбу» Денис Попов прокомментировал результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которой армейцам достался «Янг Бойз»

– На этом уровне нет слабых и сильных, - приводит слова Попова Euro-Football.ru. – Есть какие-то более-менее фавориты до игры, но во время матча все шансы уравниваются. И наоборот, когда ты думаешь, что сегодня выиграл, как правило, и начинаются проблемы.

– То есть, ЦСКА нужно со всей серьезностью отнестись к этому?

– Конечно, у них на кону Лига чемпионов. «Янг Бойз» - крепкая команда, она не подарок. Ни в коем случае. Последний шаг он самый трудный. Надо со всей ответственностью подойти, и, дай бог, все будет нормально.

– Все же повезло ЦСКА, что он был сеяным и избежал попадания на «Ливерпуль» или «Наполи»?

– Большой разницы нет. Это все относительно. Когда начинаешь искать легкие пути и думаешь, что здесь полегче будет, а там потяжелее - бывает зеркально отражает. Там, где сильный соперник, и настраиваться не надо, все само собой. А когда якобы соперник слабее, опять же, это все якобы. Потом когда начинается игра, а поле и мяч одинаковы для всех, там все может быть.