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Михаил Бутов: Меньков сэкономил все свои эмоциональные силы к финалу

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов поделился впечатлениями от выступления российского прыгуна в длину Алесандра Менькова на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

- Я очень верю в Менькова. Мне очень понравился прыжок Саши в квалификации. Важно было не прыгнуть дальше всех, а показать необходимый результат. И мне понравилось, как он это сделал - как образцовый отличник, аккуратно и ровно настолько, насколько нужно. И это было очень здорово, он сэкономил все свои эмоциональные силы к финалу. Я в него верю, но боюсь сглазить. Поэтому хоть у меня свой прогноз есть, но произносить его не буду, - сказал Бутов в интервью «Газете.Ru».

Добавим, что Меньков, показав результат 8,07 метра, вышел в финал по прыжкам в длину у мужчин, который пройдет в субботу.

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