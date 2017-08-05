«Зенит»-м обыграл «Спартак»-м и одержал первую победу в сезоне

В матче 4-го тура молодежного первенства «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 2:1.

В составе сине-бело-голубых по мячу забили Кирилл Макеев и Егор Денисов. У гостей с пенальти отличился Егор Никулин.

На 17-й минуте «Спартак»-м остался в меньшинстве: судья удалил защитника Артема Воропаева.

Напомним, после четырех игр команда Александра Горшкова набрала три очка и идет на 12-м месте. Красно-белые не набрали ни одного очка и вместе с молодежной командой «Урала» замыкают таблицу.

Следующий матч «Зенит»-м проведет 8 августа в гостях против «Урала»-м, молодежная команда «Спартака» в этот же день дома сыграет с «Арсеналом»-м.

6 августа в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург» в рамках 4-го тура РФПЛ пройдет матч основных команд «Зенита» и «Спартака».