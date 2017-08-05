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Евгений Кречетов: Маурисио в «Динамо» не будет

Источник:  ТАССКомментарии

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов рассказал, что клуб не вел переговоров о переходе бразильского полузащитника Маурисио.

- Это не более, чем слухи, переговоров не было, и Маурисио в клубе не будет. Всегда надо учитывать возможности клуба, - цитирует Кречетова ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что полузащитник «Терека» (ныне «Ахмат») и «Зенита» Жозе Маурисио близок к подписанию контракта с московским «Динамо».

Напомним, в конце июля 28-летний бразилец расторг контракт с «Зенитом» по обоюдному согласию.

Маурисио выступает в премьер-лиге с 2010 года и в 192 матчах забил 29 голов. В минувшем сезоне на его счету 19 матчей в чемпионате за «Зенит».

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