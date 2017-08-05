Александр Горшков: Было важно обыграть «Спартак»-м

Главный тренер «Зенита»-м Александр Горшков поделился мнением о победе над «Спартаком»-м в матче 4-го утра молодежного первенства (2:1).

- Благодарен своим игрокам за этот матч. Мы стремились изменить положение, в которое мы попали после пенальти. Там было попадание в руку, даже не игра ей. Мы были в непростой ситуации, но ребята правильно среагировали в раздевалке и на поле. Отдали все силы и смогли достичь очень важного для нас результата. Мы в первых трех турах выступали неоднозначно, да и важно было обыграть принципиального соперника. Надеемся, дальше парни будут расти, - передает слова Горшкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, молодежная команда «Зенита» обыграла сверстников из «Спартака» со счетом 2:1. В составе сине-бело-голубых по мячу забили Кирилл Макеев и Егор Денисов. У гостей с пенальти отличился Егор Никулин. На 17-й минуте «Спартак»-м остался в меньшинстве: судья удалил защитника Артема Воропаева.

После четырех игр команда Александра Горшкова набрала три очка и идет на 12-м месте. Красно-белые не набрали ни одного очка и вместе с молодежной командой «Урала» замыкают таблицу.

Следующий матч «Зенит»-м проведет 8 августа в гостях против «Урала»-м, молодежная команда «Спартака» в этот же день дома сыграет с «Арсеналом»-м.

6 августа в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург» в рамках 4-го тура РФПЛ пройдет матч основных команд «Зенита» и «Спартака».