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Леонид Слуцкий: Думаю, что наши шансы с «Астон Виллой» – 50 на 50

Источник:  Россия-24Комментарии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матч против «Астон Виллы», который состоится в рамках первого тура чемпионшипа.

«Не смотря на все сложности, мы готовы к первому матчу. Я его жду с волнением и с относительной уверенностью. Мы много для этого работали.

Понятно, что встречаемся с фаворитом, сразу такой матч, но думаю, что наши шансы – 50 на 50», - сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, матч «Астон Вилла» - «Халл Сити» состоится сегодня, 5 августа и начнется  в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Астон Вилла - Халл Сити

Место и дата

05 августа 19:30, Вилла Парк, Текстовая трансляция

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