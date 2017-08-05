Леонид Слуцкий: Думаю, что наши шансы с «Астон Виллой» – 50 на 50

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матч против «Астон Виллы», который состоится в рамках первого тура чемпионшипа.

«Не смотря на все сложности, мы готовы к первому матчу. Я его жду с волнением и с относительной уверенностью. Мы много для этого работали.

Понятно, что встречаемся с фаворитом, сразу такой матч, но думаю, что наши шансы – 50 на 50», - сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, матч «Астон Вилла» - «Халл Сити» состоится сегодня, 5 августа и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.