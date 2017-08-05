Представитель легкоатлета Лесного не будет оспаривать результат его выступления

Официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова рассказала, что судьи не повлияли на результат выступления россиянина Александра Лесного в квалификации чемпионата мира в толкании ядра.

«Протест подавать не будем, это техническая ошибка спортсмена. Спортсмен перенервничал, совершил две ошибки. Та попытка, которая была засчитана, оказалась не очень далекой, к сожалению. Такое бывает», – цитирует Орлову ТАСС.

Ранее российский толкатель ядра Александр Лесной обрушился с критикой на судью, обслуживающего квалификационные старты на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.