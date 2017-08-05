«Уфа» – «Ахмат». Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Ахмата», матч
между которыми состоится в рамках четвертого тура чемпионата России.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич,
Засеев, Стоцкий, Пауревич, Игбун, Фатай.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель,
Сампайо, Иванов, Бериша, Швец, Митришев, Лео.
Встреча состоится на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и начнется в 15:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет онлайн-трансляцию этого противостояния.
Ранее, молодежная команда «Уфы» переиграла грозненцев (3:2) и возглавила первенство России.
«Уфа» – «Ахмат». История противостояния
Матч
Место и дата
05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция
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