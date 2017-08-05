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«Уфа» – «Ахмат». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Ахмата», матч между которыми состоится в рамках четвертого тура чемпионата России.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Игбун, Фатай.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Бериша, Швец, Митришев, Лео.

Встреча состоится на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и начнется в 15:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет онлайн-трансляцию этого противостояния.

Ранее, молодежная команда «Уфы» переиграла грозненцев (3:2) и возглавила первенство России.  

«Уфа» – «Ахмат». История противостояния

Матч

Уфа - Ахмат

Место и дата

05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

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