«Уфа» – «Ахмат». Стартовые составы

Александр Бубнов: «Ахмат» наберет 12 очков из 12 возможных, но я не уверен в этом

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура чемпионата России, в котором сыграют «Уфа» и «Ахмат».