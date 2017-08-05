Кэти Дува: Соперник Ковалева и дата следующего боя будут известны в конце лета
Источник: ТАССКомментарии
Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува рассказала, что дата и соперник на следующий бой россиянина будут объявлены в конце лета.
- Мы работаем над этим. Планируем, что соперник и дата будут известны в конце лета. Пока никаких договоренностей нет, — цитирует Дуву ТАСС.
Ранее Boxing News 24 сообщил, что бывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев проведет следующий поединок 25 ноября в США.
Напомним, 18 июня Андре Уорд в Лас-Вегасе победил Сергея Ковалева техническим нокаутом в восьмом раунде и защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.
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