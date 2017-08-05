Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит (мол)2 : 1Спартак (мол)
Футбол  Динамо- : -Амкар
Футбол  Астон Вилла- : -Халл Сити
Футбол  Уфа- : -Ахмат
Футбол  Крылья Советов- : -Волгарь
Футбол  Локомотив- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СМИ: «Спартак» договорился о трансфере Луана

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

«Спартак» согласовал трансфер нападающего «Гремио» Луана. Об этом сообщает «Спорт День за Днем» со ссылкой на источник в Бразилии.

Как отмечает издание, об интересе красно-белых к бразильскому нападающему СМИ не писали, так что переговоры прошли быстро.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 24 матча, отличившись 11 голами и 8 голевыми передачами. Так же в его активе один матч в составе национальной сборной Бразилии.

Отметим, что 24-летний форвард стал олимпийским чемпионом на Играх в Рио-де-Жанейро.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость бразильского нападающего в 12 миллионов евро.

«Спартак» подпишет форварда «Гремио»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Почему «Зенит» должен обыграть «Спартак»Почему «Зенит» должен обыграть «Спартак»Перед центральным матчем 4-го тура «Советский спорт» представляет 5 фактов в пользу «Зенита».«Зенит»-м обыграл «Спартак»-м и одержал первую победу в сезонеВ матче 4-го тура молодежного первенства «Зенит» дома победил «Спартак» со счетом 2:1.Геннадий Орлов: Мотивация у «Зенита» и «Спартака» будет запредельнаяТелекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о предстоящем матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».Андрей Червиченко: Удивляет, что болельщики продолжают свято верить в то, что судейские ошибки – это просто ошибкиБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча красно-белых с «Зенитом» поделился мнением о судействе в РФПЛ.Андрей Червиченко: Думаю, Пашалича приобрели на место ГлушаковаБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, какие позиции необходимо укрепить «Спартаку» перед Лигой чемпионов.
Футбол
«Зенит»-м обыграл «Спартак»-м и одержал первую победу в сезоне
Легкая атлетика
Александр Лесной: Судья – урод полный. Ни за что два крестика поставил
Футбол
«Уфа» – «Ахмат». История противостояния
Футбол
Стадион «Локомотив» переименован в «РЖД Арену»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Луан Виейра
Луан Виейравсе новости