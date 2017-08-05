СМИ: «Спартак» договорился о трансфере Луана

«Спартак» согласовал трансфер нападающего «Гремио» Луана. Об этом сообщает «Спорт День за Днем» со ссылкой на источник в Бразилии.

Как отмечает издание, об интересе красно-белых к бразильскому нападающему СМИ не писали, так что переговоры прошли быстро.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 24 матча, отличившись 11 голами и 8 голевыми передачами. Так же в его активе один матч в составе национальной сборной Бразилии.

Отметим, что 24-летний форвард стал олимпийским чемпионом на Играх в Рио-де-Жанейро.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость бразильского нападающего в 12 миллионов евро.

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