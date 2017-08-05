«Барселона» готова предложить Иньесту и 90 млн евро за Дибалу
Источник: Corriere dello SportКомментарии
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала попал в сферу интересов «Барселоны»,
сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, Дибала может заменить Неймара,
который перешел в «Пари Сен-Жермен».
Сообщается, что за 23-летнего форварда руководство
сине-гранатовых готово выложить 120 миллионов евро или 90 миллионов евро и
полузащитника Андреса Иньесту.
Дибала стал игроком «Старой сеньоры» летом 2015 года, его
контракт с клубом из Турина рассчитан до июня 2022 года.
Напомним, в прошлом сезоне Пауоло принял участие в 48 матчах «Ювентуса», в которых забил 19 мячей, отдал девять результативных передач и заработал три желтых карточки.
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