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«Барселона» готова предложить Иньесту и 90 млн евро за Дибалу

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, Дибала может заменить Неймара, который перешел в «Пари Сен-Жермен».

Сообщается, что за 23-летнего форварда руководство сине-гранатовых готово выложить 120 миллионов евро или 90 миллионов евро и полузащитника Андреса Иньесту.

Дибала стал игроком «Старой сеньоры» летом 2015 года, его контракт с клубом из Турина рассчитан до июня 2022 года.

Напомним, в прошлом сезоне Пауоло принял участие в 48 матчах «Ювентуса», в которых забил 19 мячей, отдал девять результативных передач и заработал три желтых карточки.

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