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Эркка Вестерлунд: Пока я не могу сказать, что доволен даже первым звеном

Источник:  КХЛКомментарии

Главный тренер Эркка Вестерлунд рассказал о своей работе с «Салаватом Юлаевым».

- Пока есть частички, из которых надо собрать паззл, поэтому пробуем разные комбинации, чтобы в итоге получилась картина. Пока я не могу сказать, что доволен каким-то отдельно взятым сочетанием. Даже первым звеном, несмотря на то, что оно выходит в неизменном составе. Пока их игра оставляет желать лучшего.

Повторюсь, у нас есть отличные игроки, по подбору персоналий мы готовы на сто процентов. Но командной игрой, взаимодействием я удовлетворён пока процентов на 50-60. Однако время для работы есть. Мы будем стараться изобрести что-то новое и удивить чем-то эту лигу , – приводит слова Вестерлунда официальный сайт КХЛ.

Напомним, Эркка Вестерлунг возглавил «Салават Юлаев» 24 марта. С 2003 по 2007 и в 2014-2015 годах он работал со сборной Финляндии.

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