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Александр Бубнов: «Динамо» фаворит в матче с «Амкаром»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура чемпионата России, в котором сыграют «Амкар» и «Динамо».

«Я видел все игры «Амкара», который пока не производит впечатления. «Динамо» тоже находится внизу, но им удается играть ярче в атаке. Плюс у команды был мощный второй тайм со «Спартаком», неплохие отрезки в играх против «Урала» и «Ахмата».

«Амкар» этим похвастать не может, что, скорее всего, связано с потерями. Зимой ушел Джикия, летом команду покинули еще несколько игроков. Плюс у Гаджиева есть претензии к футболистам по самоотдаче, из-за чего он вынужден тасовать состав. Все это приводит к проблемам. Они пропускают немного, но в атаке организация на очень низком уровне. «Динамо» – фаворит в этом матче, но вопрос в том, сумеет команда реализовать преимущество или нет», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, матч «Динамо» - «Амкар» состоится сегодня, 5 августа и начнется в 17:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Динамо - Амкар

Состав

Динамо: Шунин, Хольмен, Терехов С., Морозов, Шуньич, Зотов, Ионов, Соу, Ташаев, Панченко, Вандерсон

Амкар: Нигматуллин, Зайцев, Милькович, Идову, Занев, Конде, Баланович, Гол, Рязанцев, Костюков, Салугин

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

05 августа 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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