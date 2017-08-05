Александр Бубнов: «Динамо» фаворит в матче с «Амкаром»
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от
предстоящего матча четвертого тура чемпионата России, в котором сыграют «Амкар»
и «Динамо».
«Я видел все игры «Амкара», который пока не производит впечатления.
«Динамо» тоже находится внизу, но им удается играть ярче в атаке. Плюс у
команды был мощный второй тайм со «Спартаком», неплохие отрезки в играх против
«Урала» и «Ахмата».
«Амкар» этим похвастать не может, что, скорее всего, связано с потерями. Зимой ушел Джикия, летом команду покинули еще несколько игроков. Плюс у Гаджиева есть претензии к футболистам по самоотдаче, из-за чего он вынужден тасовать состав. Все это приводит к проблемам. Они пропускают немного, но в атаке организация на очень низком уровне. «Динамо» – фаворит в этом матче, но вопрос в том, сумеет команда реализовать преимущество или нет», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, матч «Динамо» - «Амкар» состоится сегодня, 5 августа и начнется в 17:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Хольмен, Терехов С., Морозов, Шуньич, Зотов, Ионов, Соу, Ташаев, Панченко, Вандерсон
Амкар: Нигматуллин, Зайцев, Милькович, Идову, Занев, Конде, Баланович, Гол, Рязанцев, Костюков, Салугин
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
05 августа 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция