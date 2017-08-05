Кирилл Макеев: Московские команды для «Зенита» особенный раздражитель, и их приятно обыгрывать

Нападающий «Зенита»-м Кирилл Макеев поделился мнением о матче 4-го тура молодежного первенства против «Спартака»-м (2:1).

- Игра держала в напряжении до последних минут, было очень нервозно. Рад, что все сложилось так, что мы забили два мяча и не дали сопернику создать ничего.

- Что случилось в эпизоде с удалением?

- Наш защитник играл головой, а спартаковец прыгнул ногой. У Антона Синяка рассечение, поэтому удаление по делу.

- Дополнительная мотивация перед игрой была?

- Тренер ничего дополнительно не говорил. Обычная игра, в которой ты должен выходить и быть настроенным на победу. Конечно, московские команды всегда для нас особенный раздражитель и их приятно обыгрывать, - передает слова Макеева «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Напомним, после четырех игр команда Александра Горшкова набрала три очка и идет на 12-м месте. Красно-белые не набрали ни одного очка и вместе с молодежной командой «Урала» замыкают таблицу.

Следующий матч «Зенит»-м проведет 8 августа в гостях против «Урала»-м, молодежная команда «Спартака» в этот же день дома сыграет с «Арсеналом»-м.

6 августа в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург» в рамках 4-го тура РФПЛ пройдет матч основных команд «Зенита» и «Спартака».