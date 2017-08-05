ФОТО ДНЯ: Опубликован чек на 222 миллиона, который «Барселона» получила за Неймара
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Фотография чека на 222 миллиона евро, который получила «Барселона»
за Неймара, опубликована в твиттере.
В качестве получателя указана «Барселона», а сам чек выдан национальным банком Катара.
#Ligue1 | ¿Es este el cheque de los 222 millones de euros de Neymar?— Diario SPORT (@sport) 4 августа 2017 г.
https://t.co/I5a1uD3Pll pic.twitter.com/NwWC2iP2Ij
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