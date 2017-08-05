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ФОТО ДНЯ: Опубликован чек на 222 миллиона, который «Барселона» получила за Неймара

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Фотография чека на 222 миллиона евро, который получила «Барселона» за Неймара, опубликована в твиттере.

В качестве получателя указана «Барселона», а сам чек выдан национальным банком Катара.

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