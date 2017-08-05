ФОТО ДНЯ: Опубликован чек на 222 миллиона, который «Барселона» получила за Неймара

«Барселона» готова предложить Иньесту и 90 млн евро за Дибалу Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Corriere dello Sport.

«ПСЖ» продал 10 тысяч футболок Неймара за первые сутки Французский «Пари Сен-Жермен» за сутки продал 10 тысяч футболок нападающего Неймара.