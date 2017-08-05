Никита Гойло: Вообще не обращаю внимание на крики фанатов «Спартака»

Вратарь «Зенита»-м Никита Гойло поделился мнением о матче 4-го тура молодежного первенства против «Спартака»-м (2:1).

- Эмоции самые положительные. Рад, что мы смогли показать характер и достичь волевой победы. Первые три очка за четыре игры (улыбается).

- Что случилось в эпизоде с пенальти?

- Несчастный случай. Защитник тянулся головой, а в итоге мяч в руку попал.

- Настраивались особенно на «Спартак»?

- Все как обычно. Важно было уже победить. Принципиальности встрече добавило то, что обе команды еще не набирали очков в сезоне.

- Слышали фанатов «Спартака», которых было достаточно много?

- Честно говоря, вообще не обращаю внимание на их крики, - передает слова Гойло «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Напомним, после четырех игр команда Александра Горшкова набрала три очка и идет на 12-м месте. Красно-белые не набрали ни одного очка и вместе с молодежной командой «Урала» замыкают таблицу.

Следующий матч «Зенит»-м проведет 8 августа в гостях против «Урала»-м, молодежная команда «Спартака» в этот же день дома сыграет с «Арсеналом»-м.

6 августа в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург» в рамках 4-го тура РФПЛ пройдет матч основных команд «Зенита» и «Спартака».