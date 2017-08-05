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«Динамо» – «Амкар». История противостояния

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в матче 4-го тура РФПЛ в Химках «Динамо» примет «Амкар».

Всего эти команды провели между собой 25 официальных встреч: 9 побед у «Динамо», 9 ничьих и 7 побед у «Амкара», разница мячей – 32:27 в пользу москвичей.

Пермяки не могут победить динамовцев на выезде с 14 мая 2005 года. Всего в Москве и Химках было сыграно 12 матчей: 6 побед у «Динамо», 5 ничьих и одна победа «Амкара». Разница мячей – 19:6 в пользу динамовцев.

Матч

Динамо - Амкар

Состав

Динамо: Шунин, Хольмен, Терехов С., Морозов, Шуньич, Зотов, Ионов, Соу, Ташаев, Панченко, Вандерсон

Амкар: Нигматуллин, Зайцев, Милькович, Идову, Занев, Конде, Баланович, Гол, Рязанцев, Костюков, Салугин

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

05 августа 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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