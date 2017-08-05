«Динамо» – «Амкар». История противостояния

Сегодня в матче 4-го тура РФПЛ в Химках «Динамо» примет «Амкар».

Всего эти команды провели между собой 25 официальных встреч: 9 побед у «Динамо», 9 ничьих и 7 побед у «Амкара», разница мячей – 32:27 в пользу москвичей.

Пермяки не могут победить динамовцев на выезде с 14 мая 2005 года. Всего в Москве и Химках было сыграно 12 матчей: 6 побед у «Динамо», 5 ничьих и одна победа «Амкара». Разница мячей – 19:6 в пользу динамовцев.