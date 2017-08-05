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Мацей Рыбус: Шел пешком от границы с Грузией до Владикавказа

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал о том, как ему пришлось своим ходом добираться от границы с Грузией до Владикавказа.

– Ты хорошо говоришь на русском. Быстро освоил язык?
– До переезда я не знал ни одного русского слова. Но мне помогал все тот же Петр Польчак – русский в итоге я выучил за три-четыре месяца.

– В интернете пишут, что после одного из матчей сборных ты возвращался в Чечню автостопом через Грузию. Это правда?
– Это вы на польском сайте прочитали или на русском? Не знал, что кто-то слышал об этой истории! Это было ужасно. После матча за сборную Польши мне надо было вернуться в расположение «Терека». Самый удобный и, главное, прямой рейс был из Варшавы в Тбилиси. Там я взял такси до границы с Россией – ехали часа три по потрясающим местам: Военно-грузинская дорога. Ничего прекраснее в своей жизни не видел! Но на границе образовалась жуткая пробка. Стояли в горах, в ущелье, без сотовой связи и понимания, что дальше.

– Но границу ты все-таки перешел…
– Да, таксист высадил меня, я прошел пропускной пункт. Но не знал, что от границы до ближайшего города – Владикавказа – ну очень далеко! А я отправился пешком с чемоданом… Хорошо, что в итоге меня подобрал сначала армянский автобус, потом кто-то еще взял в машину… Добрался, в общем. Сейчас смешно вспоминать, а тогда было очень страшно.

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