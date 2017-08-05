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Шон Бурк: Сборную России можно считать фаворитом Олимпиады

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный менеджер канадской сборной по хоккею Шон Бурк рассказал о фаворитах предстоящей Олимпиады.

- Согласен с мнением, что КХЛ является второй лучшей лигой мира. Учитывая это, сборную России можно считать фаворитом Олимпиады. Но все понимают, что очень часто выигрывает не та команда, которая является лучшей на бумаге. Если говорить о задачах сборной Канады, то, конечно, и нас интересует золото Пхенчхана. Но мы не заглядываем далеко вперед, до Игр в Корее еще полгода, а сейчас главное – это отсмотреть максимум выступающих в Европе хоккеистов, - передает слова Бурка «Р-Спорт».

Напомним, что в апреле руководство НХЛ объявило, что в сезоне 2017/2018 лига не будет прерывать регулярный чемпионат для участия в Олимпийских играх. Игроки НХЛ не выступят на Олимпиаде впервые с 1994 года.

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