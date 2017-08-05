Алексей Лунин: Нам не хватило сил на концовку встречи
Главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин
прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче первенства России.
– Несмотря на то что
спартаковцы большую часть игры провели в меньшинстве, до 77-й минуты наши
дублеры вели в счете. Что произошло потом?
– Нам не хватило сил на концовку встречи, - приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака». - По этой причине невнимательно сыграли в обороне. Мы выступали вдесятером, к тому же нам пришлось произвести вынужденные замены. В игру вступили ребята младшего возраста. Они не смогли поддержать тот эмоциональный настрой, с которым выходили на поле футболисты стартового состава. Поэтому стали появляться моменты у соперников.
До этого наши игроки действовали неплохо, четко выполняли задание на матч. Даже играя в меньшинстве, не позволяли «Зениту» создавать голевые ситуации.
Матч
Зенит (мол) - Спартак (мол) - 2:1 (0:1)
Голы
Никулин 28 (0:1 - пен.). Макеев 77 (1:1). Денисов 84 (2:1).
Место и дата
05 августа 12:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция