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Алексей Лунин: Нам не хватило сил на концовку встречи

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче первенства России.

– Несмотря на то что спартаковцы большую часть игры провели в меньшинстве, до 77-й минуты наши дублеры вели в счете. Что произошло потом?
– Нам не хватило сил на концовку встречи, - приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака». -  По этой причине невнимательно сыграли в обороне. Мы выступали вдесятером, к тому же нам пришлось произвести вынужденные замены. В игру вступили ребята младшего возраста. Они не смогли поддержать тот эмоциональный настрой, с которым выходили на поле футболисты стартового состава. Поэтому стали появляться моменты у соперников.

До этого наши игроки действовали неплохо, четко выполняли задание на матч. Даже играя в меньшинстве, не позволяли «Зениту» создавать голевые ситуации.

Матч

Зенит (мол) - Спартак (мол) - 2:1 (0:1)

Голы

Никулин 28 (0:1 - пен.). Макеев 77 (1:1). Денисов 84 (2:1).

Место и дата

05 августа 12:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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