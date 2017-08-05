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Шон Бурк: Сборная Канады примет участие в Кубке Первого канала

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк рассказал, что команда примет участие в Кубке Первого канала.

– Да, мы примем участие в Кубке Первого канала, также наша сборная выступит на турнире в Санкт-Петербурге и Кубке Карьяла, – цитирует Бурка ТАСС.

Отметим, что в последний раз сборная Канады принимала участие на этапе Евротура в Москве в декабре 1999 года.

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