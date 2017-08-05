Суперкубок Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария». Начало текстовой трансляции в 21:30 (мск)

В матче за Суперкубок Германии дортмундская «Боруссия» сыграет мюнхенской «Баварией».

Встреча пройдет на поле «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 21:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в прошлом году эти команды также боролись за Суперкубок Германии, тогда мюнхенцы одержали победу со счетом 2:0, а в последний раз баварцы играли с «Боруссией» в апреле текущего года в рамка 1/2 финала Кубка Германии, победила со счетом 3:2 команда из Дортмунда.