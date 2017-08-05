Центровой Нелюбов стал игроком «Локомотив-Кубань»

Центровой Иван Нелюбов стал игроком «Локомотив-Кубань» как минимум на один сезон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Прошлый сезон центровой провел в пермской «Парме» 24 матча Единой лиги ВТБ, в которых его средние показатели составляли 8 очков, 3,4 подбора и 0,9 результативной передачи за 16 минут на паркете.

- Переход в «Локомотив» - это большой вызов, ведь от клуба всегда высокие ожидания, а внутри команды серьезная конкуренция. Но я готов принять этот вызов и буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь «Локо» и порадовать краснодарских болельщиков. С нетерпением жду нового сезона и новых побед.