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Брендан Роджерс: Мы счастливы, что нам попалась «Астана»

Источник:  Sports.kzКомментарии

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс подвел итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Астаной».

«Мы счастливы такой жеребьевке, хотя здесь всегда тяжело — кто бы ни попался. Радует, что мы уже знаем нашего соперника — мы играли с ним в прошлом году и прошли дальше. И вот, мы снова вместе в начале нашего путешествия. Мы знаем, что нас ждет там: отель, искусственный газон, тот же тренер и практически те же игроки.

Эти матчи будут такими же тяжелыми, как и в прошлом году, поэтому мы должны подготовиться к ним. Ответный матч в гостях? Что ж, в прошлом матче мы акклиматизировались там довольно неплохо. Мы должны сделать положительный результат дома, а затем доделать работу в гостях, — цитирует Роджерса Sports.kz.

Первый матч пройдет 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане.

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