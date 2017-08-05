«Динамо» – «Амкар». Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы команд в матче четвертого тура
чемпионата России между «Динамо» и «Амкаром».
«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Шунич, Терехов, Сов, Зотов, Ионов,
Ташаев, Панченко, Вандерсон.
Запасные: Лещук,
Нарубин, Рыков, Погребняк, Темников, Белоруков, Бечирай, Соснин, Козлов,
Сапета, Луценко, Катрич.
«Амкар»:
Нигматуллин, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Костюков, Гол,
Баланович, Салугин.
Запасные: Хомич,
Вамбольт, Сиваков, Алейников, Мельников, Комолов, Шаваев, Гащенков, Гасилин,
Бодул.
Матч начнется в 17:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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