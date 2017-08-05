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«Динамо» – «Амкар». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче четвертого тура чемпионата России между «Динамо» и «Амкаром». 

«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Шунич, Терехов, Сов, Зотов, Ионов, Ташаев, Панченко, Вандерсон.

Запасные: Лещук, Нарубин, Рыков, Погребняк, Темников, Белоруков, Бечирай, Соснин, Козлов, Сапета, Луценко, Катрич.

«Амкар»: Нигматуллин, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Костюков, Гол, Баланович, Салугин.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Сиваков, Алейников, Мельников, Комолов, Шаваев, Гащенков, Гасилин, Бодул.

Матч начнется в 17:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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