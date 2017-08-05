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Александр Кокорин: Недавно мы встретились с Черчесовым и нормально поговорили

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Форвард сборной России Александр Кокорин сказал, что пообщался с главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Также он отметил, что хочет вернуться в сборную.

— Не так давно мы встречались и нормально поговорили. Нет никакой ситуации, что мне поставили какой-то ограничитель в плане национальной команды. У нас с тренером обычная рабочая ситуация. Если он посчитает, что  я нужен команде, то позовет в нее.

— Ждете этого вызова?

 — Да, конечно. Я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир (Кубок конфедераций), которых бывает не так много в карьере футболиста. Сильно задумался о том, что где-то я что-то сделал не так. Пропускать такие большие турниры нельзя. Карьера пройдет быстро, а сожалеть об этом потом можно будет очень долго, - цитирует Кокорина ТАСС.

Напомним, что в 2018 году в России пройдет чемпионат мира. Сборная России благодаря этому получила путевку на ЧМ без отборочного турнира.



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