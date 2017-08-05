«Уфа» одержала волевую победу над «Ахматом», забив три гола за шесть минут
Футболисты «Уфы» на своем поле вырвали победу у «Ахмата» в матче четвертого тура чемпионата России со счетом 3:2.
Счет в этой встрече в самом начале второго тайма открыл бразильский нападающий грозненского клуба Леандро Лима, убежавший от защитников «Уфы» и переигравший Александра Беленова. На 80-й минуте словенский защитник уфимской команды Боян Йокич головой замкнул подачу Дмитрия Стоцкого с правого фланга и сравнял счет в матче. Спустя четыре минуты еще один защитник «Уфы» Павел Аликин вывел уфимцев вперед. На 86-й минуте полузащитник Дмитрий Сысуев увеличил преимущество хозяев. Уже в компенсированное арбитром время защитник «Ахмата» Уилкер Анхель установил окончательный счет в матче.
После этой игры «Ахмат», имея в своем активе девять очков, делит первое место с «Локомотивом» и «Зенитом». «Уфа» набрала восемь очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ.
В следующем туре 10 августа «Ахмат» на своем поле примет «Краснодар». «Уфа» 8 числа сыграет в гостях с «Амкаром».
Матч
Голы
Лео 48 (0:1). Йокич 79 (1:1). Аликин 83 (2:1). Сысуев 86 (3:1). Анхель 90 (3:2).
Состав
Уфа: Беленов, Йокич, Сухов (Сысуев, 68), Табидзе, Живоглядов, Аликин, Стоцкий (Никитин, 90), Пауревич, Игбун, Засеев, Фатай (Абдулавов, 63)
Ахмат: Городов, Уциев, Семёнов (Плиев, 79), Сампайо, Анхель, Иванов, Швец, Мохаммади, Лео, Бериша (Раванелли, 76), Митришев (Садаев, 66)
Предупреждения:
Игбун, 54; Стоцкий, 77 - Анхель, 54; Плиев, 82
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция