«Уфа» одержала волевую победу над «Ахматом», забив три гола за шесть минут

Футболисты «Уфы» на своем поле вырвали победу у «Ахмата» в матче четвертого тура чемпионата России со счетом 3:2.

Счет в этой встрече в самом начале второго тайма открыл бразильский нападающий грозненского клуба Леандро Лима, убежавший от защитников «Уфы» и переигравший Александра Беленова. На 80-й минуте словенский защитник уфимской команды Боян Йокич головой замкнул подачу Дмитрия Стоцкого с правого фланга и сравнял счет в матче. Спустя четыре минуты еще один защитник «Уфы» Павел Аликин вывел уфимцев вперед. На 86-й минуте полузащитник Дмитрий Сысуев увеличил преимущество хозяев. Уже в компенсированное арбитром время защитник «Ахмата» Уилкер Анхель установил окончательный счет в матче.

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После этой игры «Ахмат», имея в своем активе девять очков, делит первое место с «Локомотивом» и «Зенитом». «Уфа» набрала восемь очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 10 августа «Ахмат» на своем поле примет «Краснодар». «Уфа» 8 числа сыграет в гостях с «Амкаром».