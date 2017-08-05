Сергей Семак: Признателен ребятам за показанную игру и отношение к ней

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча четвертого тура чемпионата России против «Ахмата» (3:2).

- Что касается первого тайма: не так много голевых моментов было. Игра шла до ошибки и, к сожалению, или, к радости, впоследствии допустили ее мы в очень простой ситуации. Пропустили мяч, после владели инициативой. Играли неплохо, забили нужные голы, абсолютно заслуженно победили. Благодарен ребятам за самоотдачу. Результат может быть любой, но то, как с какой страстью и желанием они играли, как минимум заслуживает уважения. Признателен за показанную игру и отношение к ней. Думаю, они доставили много положительных эмоций нашим болельщикам.

- Почему в первом тайме нельзя было играть так, как после пропущенного гола?

- В первом тайме команды играли аккуратно, думали, как бы не ошибиться. «Уфа» и «Ахмат» – команды, которые больше преуспевают в оборонительных действиях. После терять было нечего, старались больше контролировать матч, больше обострять.

- В течение недели у «Уфы» будет три матча. Как собираетесь готовиться к ним?

- Сейчас уже идет тренировка для тех, кто мало играл. Для того чтобы ротировать состав. Завтра посмотрим, кто в каком состоянии. Это шанс для тех, кто немного играет. Должны быть все готовы. Календарь сложный сейчас. Мы это понимаем, будем стараться максимально правильно готовить команду.

- В первом голе была ошибка Табидзе. Будет ли ротация в центральной линии обороны?

- Посмотрим. Ошибка Табидзе – несчастный случай. Больше даже неправильное техническое действие. Удовлетворен его игрой, не сомневаюсь в его качествах и отношении к делу. Еще раз повторюсь, что это серьезное усиление для нашей команды, - передает слова Семака корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Уфа» победила дома «Ахмат» со счетом 3:2. В составе уфимцев отличились Боян Йокич, Павел Аликин и Дмитрий Сысуев, за грозненский клуб забили Леандро Лима и Уликер Анхель.

Команда Сергея Семака в турнирной таблице идет на четвертом месте с восемью очками, подопечные Олега Кононова, имея в активе девять очков, занимает третью строчку. В следующем туре «Ахмат» 10 августа на своем поле встретится с «Краснодаром», «Уфа» 8 числа сыграет в гостях с «Амкаром».