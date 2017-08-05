Сергей Семак: Признателен ребятам за показанную игру и отношение к ней
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча четвертого тура чемпионата России против «Ахмата» (3:2).
- Что касается первого тайма: не
так много голевых моментов было. Игра шла до ошибки и, к сожалению, или, к
радости, впоследствии допустили ее мы в очень простой ситуации. Пропустили мяч,
после владели инициативой. Играли неплохо, забили нужные голы, абсолютно заслуженно
победили. Благодарен ребятам за самоотдачу. Результат может быть любой, но то,
как с какой страстью и желанием они играли, как минимум заслуживает уважения.
Признателен за показанную игру и отношение к ней. Думаю, они доставили много
положительных эмоций нашим болельщикам.
- Почему в первом тайме нельзя было играть так, как после пропущенного
гола?
- В первом тайме команды играли аккуратно, думали, как бы не ошибиться. «Уфа» и «Ахмат» – команды, которые больше преуспевают в оборонительных действиях. После терять было нечего, старались больше контролировать матч, больше обострять.
- В течение недели у «Уфы» будет три матча. Как собираетесь готовиться
к ним?
- Сейчас уже идет тренировка для тех, кто мало играл. Для того чтобы ротировать состав. Завтра посмотрим, кто в каком состоянии. Это шанс для тех, кто немного играет. Должны быть все готовы. Календарь сложный сейчас. Мы это понимаем, будем стараться максимально правильно готовить команду.
- В первом голе была ошибка Табидзе. Будет ли ротация в центральной
линии обороны?
- Посмотрим. Ошибка Табидзе – несчастный случай. Больше даже неправильное техническое действие. Удовлетворен его игрой, не сомневаюсь в его качествах и отношении к делу. Еще раз повторюсь, что это серьезное усиление для нашей команды, - передает слова Семака корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Уфа» победила дома «Ахмат» со счетом 3:2. В составе уфимцев отличились Боян Йокич, Павел Аликин и Дмитрий Сысуев, за грозненский клуб забили Леандро Лима и Уликер Анхель.
Команда Сергея Семака в турнирной таблице идет на четвертом месте с восемью очками, подопечные Олега Кононова, имея в активе девять очков, занимает третью строчку. В следующем туре «Ахмат» 10 августа на своем поле встретится с «Краснодаром», «Уфа» 8 числа сыграет в гостях с «Амкаром».
Матч
Голы
Лео 48 (0:1). Йокич 79 (1:1). Аликин 83 (2:1). Сысуев 86 (3:1). Анхель 90 (3:2).
Состав
Уфа: Беленов, Йокич, Сухов (Сысуев, 68), Табидзе, Живоглядов, Аликин, Стоцкий (Никитин, 90), Пауревич, Игбун, Засеев, Фатай (Абдулавов, 63)
Ахмат: Городов, Уциев, Семёнов (Плиев, 79), Сампайо, Анхель, Иванов, Швец, Мохаммади, Лео, Бериша (Раванелли, 76), Митришев (Садаев, 66)
Предупреждения:
Игбун, 54; Стоцкий, 77 - Анхель, 54; Плиев, 82
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция