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Олег Кононов: Неприятно так проигрывать

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от матча четвертого тура чемпионата России против «Уфы» (2:3).

- Мы владели инициативой, ничего не предвещало такой концовки. Допустили глупые ошибки. Дали возможность «Уфе» забить с двух стандартов плюс еще один гол. Играли до конца, удалось забить еще один мяч. К сожалению, этого не хватило. Не могу сказать, что ребята играли плохо. Мы гнули свою линию, но в концовке не получилось. Не давали «Уфе» играть, они заиграли только после травмы Семенова, - передает слова Кононова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Уфа» победила дома «Ахмат» со счетом 3:2. В составе уфимцев отличились Боян Йокич, Павел Аликин и Дмитрий Сысуев, за грозненский клуб забили Леандро Лима и Уликер Анхель.

Команда Сергея Семака в турнирной таблице идет на четвертом месте с восемью очками, подопечные Олега Кононова, имея в активе девять очков, занимает третью строчку. В следующем туре «Ахмат» 10 августа на своем поле встретится с «Краснодаром», «Уфа» 8 числа сыграет в гостях с «Амкаром». 

Матч

Уфа - Ахмат - 3:2 (0:0)

Голы

Лео 48 (0:1). Йокич 79 (1:1). Аликин 83 (2:1). Сысуев 86 (3:1). Анхель 90 (3:2).

Состав

Уфа: Беленов, Йокич, Сухов (Сысуев, 68), Табидзе, Живоглядов, Аликин, Стоцкий (Никитин, 90), Пауревич, Игбун, Засеев, Фатай (Абдулавов, 63)

Ахмат: Городов, Уциев, Семёнов (Плиев, 79), Сампайо, Анхель, Иванов, Швец, Мохаммади, Лео, Бериша (Раванелли, 76), Митришев (Садаев, 66)

Предупреждения:

Игбун, 54; Стоцкий, 77 - Анхель, 54; Плиев, 82

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

05 августа 15:00, Нефтяник, Онлайн-трансляция

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