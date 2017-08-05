Олег Кононов: Неприятно так проигрывать

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от матча четвертого тура чемпионата России против «Уфы» (2:3).

- Мы владели инициативой, ничего не предвещало такой концовки. Допустили глупые ошибки. Дали возможность «Уфе» забить с двух стандартов плюс еще один гол. Играли до конца, удалось забить еще один мяч. К сожалению, этого не хватило. Не могу сказать, что ребята играли плохо. Мы гнули свою линию, но в концовке не получилось. Не давали «Уфе» играть, они заиграли только после травмы Семенова, - передает слова Кононова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, «Уфа» победила дома «Ахмат» со счетом 3:2. В составе уфимцев отличились Боян Йокич, Павел Аликин и Дмитрий Сысуев, за грозненский клуб забили Леандро Лима и Уликер Анхель.



Команда Сергея Семака в турнирной таблице идет на четвертом месте с восемью очками, подопечные Олега Кононова, имея в активе девять очков, занимает третью строчку. В следующем туре «Ахмат» 10 августа на своем поле встретится с «Краснодаром», «Уфа» 8 числа сыграет в гостях с «Амкаром».