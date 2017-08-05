Азамат Засеев: Несмотря на судейские решения, «Уфа» выстояла, шла вперед

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился впечатлениями от матча четвертого тура чемпионата России против «Ахмата» (3:2).

- Все делали для победы. Пропустили мяч, но нас это не смутило. Наоборот даже Семак заметил, что нам нужно было пропустить, чтобы начать играть. Все молодцы. Особенно замены сработали. Отличная атмосфера была, болельщики поддерживали.

- Был интересный эпизод: игрок «Ахмата» лежал на газоне, но Семак сказал, что останавливаться не нужно. Кононов после сказал, что это было некрасиво. На ваш взгляд, вы правильно поступили?

- Тут палка о двух концах. Судья показал, что можно играть, тем более игрок упал на нашей половине. У нас была атака. Это футбол, хитрости должны быть в нем. Если бы он упал на своей половине, наверное, остановили бы игру, мяч выбили в аут.

- Согласны, что больше помогли победить эмоции?

- Мы всю игру пытаемся воплотить все то, что тренируем. Конечно же, футбол – это эмоции, куда же без них. Нам помогли трибуны. Мы не опустили руки, забили наконец-то больше одного мяча. Мы играли как настоящая команда, показали игру, к которой мы стремимся.

- «Уфа» была бы лидером, если бы выстояла в концовке с «Уралом».

- Эта ничья воспринимается как поражение. Обидно пропускать в конце любой команде. Футбольный сезон длинный: где-то недобрали, где-то доберем. Везение тоже должно быть. Несмотря на какие-то судейские решения, выстояли, шли вперед.

- Вы забили «Ахмату», который не пропускал до этого. Как удалось взломать оборону соперника?

- Тренируемся каждый день, наигрываем схемы, пытаемся в играх применять. Сегодня какие-то моменты получались.

- Скажу честно, даже нет разговоров об этом. Мы просто выходим на поле и играем в футбол. В таблицу рано еще смотреть. Нужно играть зрелищно, чтобы завоевывать сердца болельщиков. Главная цель – чтобы трибуны заполнялись, - передает слова Засеева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Уфа» победила дома «Ахмат» со счетом 3:2. В составе уфимцев отличились Боян Йокич, Павел Аликин и Дмитрий Сысуев, за грозненский клуб забили Леандро Лима и Уликер Анхель.

Команда Сергея Семака в турнирной таблице идет на четвертом месте с восемью очками, подопечные Олега Кононова, имея в активе девять очков, занимает третью строчку. В следующем туре «Ахмат» 10 августа на своем поле встретится с «Краснодаром», «Уфа» 8 числа сыграет в гостях с «Амкаром».